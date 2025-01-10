На Покровском направлении ВСУ отбили 30 вражеских атак: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 10 января произошло 166 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении украинские войска отбили 30 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников.

На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий неподалеку Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Одно боестолкновение закончилось, еще семь - продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 32 раза вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались девять атак противника.

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск.

Силы обороны отбили 22 атаки россиян вблизи Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Незавершенными остались девять атак противника.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку населенных пунктов Торецк. До сих пор продолжаются еще два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 49 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новополтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово и Янтарное.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, 19 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск у Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 10 атак российских захватчиков, еще восемь атак продолжаются. Противник совершил более 160 обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня.