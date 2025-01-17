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На Покровском направлении ВСУ отбили 27 атак врага. Генштаб описал ситуацию на фронте

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток уже произошло 97 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском, где ВСУ отбили 27 атак оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, в настоящее время идет бой.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили четыре атаки вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Кругляковки, до сих пор продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Копанок, Твердохлебового, Макеевки и Тернов. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атаковал в направлении Белогоровки. Противник отбит.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы, восемь из 16 атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки, пять атак продолжаются, семь штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звёздного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, 14 боестолкновений еще продолжаются.

Также, один раз враг безрезультатно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Операция в Курской области - украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 815 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1670 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 12 танков, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 63 дрона и другую технику врага.

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