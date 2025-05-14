На Покровском направлении ВСУ отбили 20 атак врага: Генштаб о ситуации на фронте

На фронте сегодня, 14 мая, с начала суток произошло уже 83 боевых столкновения. Больше всего атак - на Покровском направлении, горячее всего - на Торецком и Лиманском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают все меры, чтобы не допустить продвижения противника вглубь украинской территории.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сергеевское Черниговской области, Порозок, Славгород, Степок, Дмитровка, Хлебороб Сумской области.

Самые активные направления фронта

На Покровском направлении российские захватчики совершили 22 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Покровск, Филиал, Зверево, Дачное.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 16 атак на позиции наших войск вблизи Новой Кругляковки, Лозовой, Новоегоровки, Грековки, Колодязов, Ямполовки и в направлении Григорьевки. Два из них еще продолжаются.

На Торецком направлении защитники отбили 15 штурмовых действий агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районах Торецка, Крымского и Дилиевки.

Ситуация на других направлениях

Украинские подразделения отбили атаку врага на Харьковском направлении, в районе Волчанска, еще один бой пока продолжается.

На Купянском направлении украинцы отражают штурм вблизи Глушковки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Часового Яра, Григорьевки, Белой Горы и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки на Северском направлении. Успешно отражены две вражеские атаки.

На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополье и Свободное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подвергся Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Высокому.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили два вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении захватчики один раз пытались продвигаться к позициям украинских подразделений, получили отпор.

На Курском направлении с начала суток произошло три боестолкновения, из которых два - продолжаются. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, и совершил 140 артиллерийских обстрелов.

На остальных направлениях - без особых изменений.