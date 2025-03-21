На Покровском направлении сохраняется высокая активность россиян, - Генштаб

На Харьковском направлении противник один раз пытался атаковать позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного и Кругляковки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.

На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и Ивановка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечино. Наши защитники отбили все атаки врага.

На Торецком направлении захватчики 13 раз атаковали в районах Дачного, Дружбы и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Пятнадцать раз в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Удачное, Преображенка, Богдановка и Андреевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Покровск.

На Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал в районах Константинополя и Днепроэнергии. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении защитники отбили одну атаку противника в районе Новоселки. Враг нанес авиационные удары целился по населенным пунктам Шевченко, Новодаровка, Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиационные удары по районам Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.

В Курской области украинские защитники отражают одну атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 13 боестолкновений. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 8 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.