На Покровском направлении сохраняется высокая активность россиян, - Генштаб

На фронте с начала суток 21 марта произошло 68 боевых столкновений. Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении противник один раз пытался атаковать позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного и Кругляковки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.
На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и Ивановка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Белогоровки. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении противник трижды атаковал в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечино. Наши защитники отбили все атаки врага.
На Торецком направлении захватчики 13 раз атаковали в районах Дачного, Дружбы и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Пятнадцать раз в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Удачное, Преображенка, Богдановка и Андреевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Покровск.
На Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал в районах Константинополя и Днепроэнергии. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении защитники отбили одну атаку противника в районе Новоселки. Враг нанес авиационные удары целился по населенным пунктам Шевченко, Новодаровка, Новополь и Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиационные удары по районам Новоданиловки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.
В Курской области украинские защитники отражают одну атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 13 боестолкновений. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 8 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 900 тысяч оккупантов.
Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1330 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 17 танков, 28 боевых бронированных машин, 101 артиллерийскую систему, 185 дронов и другую технику врага.
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