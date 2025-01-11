На Покровском направлении сохраняется высокая активность РФ, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня россияне продолжают атаковать населенные пункты Украины. В частности, противник нанес артиллерийские обстрелы по таким н.п., как:

Покровка Сумской области;

Янжуловка и Блешня Черниговской области.

Ситуация на фронтах

Сейчас сохраняется высокая активность врага на Покровском направлении. Пятьдесят шесть раз с начала суток начинались боевые столкновения различной интенсивности. Враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское, отражено 46 вражеских атак, десять боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово, сейчас идут девять боестолкновений.

На Лиманском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. К этому времени на этом направлении продолжаются два боестолкновения.



В районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки Краматорского направления с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых сейчас продолжаются.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районах Торецка и Дилиевки. Наши защитники атаки отбили.

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи Новоселки и Большой Новоселки, нанес авиаудар КАБами по Новополю.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение. Противник успеха не имел.

В Курской области сегодня наши защитники отбивали 12 вражеских штурмов, три продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиаудара по населенным пунктам области и позициям наших защитников, применив четыре КАБ.

На других направлениях особых изменений не произошло. В Генштабе отметили, что украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.