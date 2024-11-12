На Покровском направлении высокая интенсивность боев, враг потерял здесь 445 солдат, - ВСУ

В Украине на фронте с начала сегодняшних суток, 12 ноября, уже зафиксировано 156 боев. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий, и здесь за день потери врага составили 445 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 22:00 12 ноября.
Российские оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины 1 ракетный удар двумя ракетами, а также 69 авиаударов. Кроме того, враг сбросил 106 управляемых авиабомб (КАБ /УАБ), и задействовал для ударов 873 дрона-камикадзе.
Также захватчики совершили 4178 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
В Генштабе отметили, что воины ВСУ продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, и наносят оккупантам "эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта и в тылу".
На Харьковском направлении враг 8 раз штурмовал позиции ВСУ поблизости от Волчанска.
По предварительным подсчетам, потери оккупантов за сегодня здесь составили 85 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские защитники уничтожили 7 единиц автомобильной техники противника и 23 БпЛА, и повредили 12 автомобилей и 1 единицу специальной техники врага.
На Купянском направлении оккупанты 17 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг 6 раз пытался продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки и Торского. Воины ВСУ стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери, отметили в Генштабе.
На Северском направлении бойцы Сил обороны отбивают атаку противника в районе Верхнекаменского. В военном командовании отметили, что ситуация - контролируемая.
На Торецком направлении оккупанты 10 раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и в районе Щербиновки. В настоящее время продолжается 2 боестолкновения.
На Покровском направлении количество боев возросло до 28. Враг продолжает упор на позиции ВСУ в направлении н.п. Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григоровка, Пустынка и Новоалексеевка. Силы обороны на сегодня отбили 19 атак, еще 9 боев продолжаются.
"Предварительно потери агрессора составили за сегодня 445 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, два орудия, три автомобиля и три мотоцикла оккупантов, в то же время повреждены еще два автомобиля и четыре мотоцикла", - передали в Генштабе.
На Кураховском направлении фиксируют 47 боевых столкновений "разной интенсивности". В Генштабе заметили, что наиболее активно враг пытался продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. Бои до сих пор продолжаются.
На Времивском направлении противник при поддержке авиации 13 раз штурмовал передний край обороны ВСУ в районе Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровно и Новодаровки. До сих пор длится 6 боев.
На Приднепровском направлении враг предпринял неудачных 5 попыток штурмовать позиции ВСУ.
Напомним, сутками ранее - вечером 11 ноября - на фронте фиксировалось 185 боевых столкновений. Как тогда сообщили в Генштабе, почти половина атак была только на Покровском и Кураховском направлениях.
Также утром 12 ноября в Генштабе ВСУ сообщали, что за сутки российские оккупанты потеряли на войне 1950 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 23 танка, 38 артиллерийских систем и 81 ББМ врага.
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