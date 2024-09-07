На Покровском направлении произошло 44 боя, РФ потеряла более 240 военных, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня по территории Украины государство-террорист нанесло один ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиаударов, сбросив при этом 90 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и произвели более 3100 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронтах

В Харьковском направлении российские террористы один раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции подразделений ВСУ в районе Волчанска.

"По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более 60 оккупантов, уничтожили два танка, четыре боевых бронированных машины, 40 БпЛА и автомобиль, также была повреждена артиллерийская система и четыре автомобиля противника", - говорится в сообщении.

Семнадцать раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении . Вблизи населенных пунктов Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки подразделения Сил обороны отразили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боеприкосновений продолжается.

В Лиманском направлении за день российские войска 25 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Активность врага на Северском направлении проявилась семью штурмовыми действиями, оккупанты пытались вытеснить защитников Украины с позиций в районах Спорного, Верхнекаменнского и Выемки. Продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Андреевки и Клещеевки. Все атаки отражены.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке авиации, восемь раз атаковали позиции ВСУ вблизи Торецка, Нелиповки и Сухой Балки. Четыре боя еще продолжаются.

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 44 раза. Наибольшую активность проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Силами обороны Украины отбито 39 атак, еще пять боестолкновений продолжаются.

"По имеющейся информации, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 240 военнослужащих убитыми и ранеными. Подсчет продолжается", - отметил Генштаб.

Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где в это время суток защитники Украины отбивали 42 вражеских штурма. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки, Галицыновки и Георгиевки. Продолжается семь боестолкновений.

На Времивском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака - продолжается.

На Приднепровском направлении 11 штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

На других направлениях существенных изменений не произошло.

Кроме того, Генштаб ВСУ за эффективную боевую работу отметил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины.