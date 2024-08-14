RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Покровском направлении вчера произошло более трети всех боев на фронте, - Генштаб

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара по позициям украинских подразделений, используя четыре ракеты. Кроме того, был осуществлен 81 авиаудар, во время которых было сброшено 116 управляемых авиабомб (КАБов). В общем, агрессор провел 4594 обстрела, из которых 114 - с применением реактивных систем залпового огня.

Вражеские авиаудары коснулись таких населенных пунктов, как Рясное, Липцы, Новые Вирки, Сумы, Часов Яр, Торецк и другие. В частности, на Харьковском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, а на Купянском - четыре атаки. На Лиманском направлении враг пытался продвинуться в районах Невского, Тернов и Макеевки, осуществив 11 атак.

Силы обороны Украины также активны на фронте: авиация и артиллерия нанесли 12 ударов по местам сосредоточения личного состава противника, а также поразили несколько важных объектов, в частности две артиллерийские системы и склад боеприпасов.

Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 54 штурмовые действия врага. Также продолжаются боевые действия на Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях. Враг несет значительные потери и отступает.

На границах с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиабомбы, которые взрываются не только на украинской территории, но и на территории самой России.

Потери россиян

За прошедшие сутки, 13 августа, захватчики потеряли на фронте 1240 солдат, 57 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против УкраиныВойна в Украине