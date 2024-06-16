RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Покровском направлении ситуация напряженная. Новая сводка Генштаба на утро

Фото: какая ситуация на фронте 16 июня на 10:00 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

16 июня ситуация на Покровском направлении остается напряженной. В частности, на этом участке с начала суток враг уже 18 раз штурмовал позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 10:00.

Так, за сегодняшний день на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 18 попыток прорвать оборонные рубежи ВСУ неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского.

"Девять атак отбиты подразделениями Сил обороны, еще столько же - продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", - говорится в сообщении.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в Волчанске. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожены одна ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

Также не имел успеха штурм захватчиков на Лиманском направлении. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении враг проявляет активность. Здесь с начала суток уже произошло пять боевых столкновений. Вблизи Роздоловки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздоловки активность врага сохраняется - еще три боевых столкновения продолжаются.

На Кураховском направлении отражено штурмовое действие оккупантов близ Парасковеевки, еще один бой продолжается у Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны, враг успеха не имеет. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожены один ББМ и три автомобиля.

На Времевском направлении семь попыток врага приблизиться к нашим позициям в районах Водяного и Урожайного успеха не имели. Потери позиций не допущены.

Также неудачу потерпели два штурмовых действия российских оккупантов вблизи Малой Токмачки и Работино на Ореховском направлении.

Потери РФ в Украине

За неделю с 10 по 16 июня РФ потеряла в Украине почти 8 тысяч военных. Также были сбиты два современных самолета Су-57.

Что касается личного состава ВСУ, то благодаря "эластичной" оборонной стратегии на фронте, которую Украина развернула в последние месяцы, удалось выиграть время и уберечь жизни военных Сил обороны.

Добавим, что по данным Минобороны, с начала 2024 года у России ощутимо сократилось превосходство в артиллерии на фронте. В то же время ВСУ нужно в разы больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине