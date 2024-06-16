На Покровском направлении ситуация напряженная. Новая сводка Генштаба на утро

Так, за сегодняшний день на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 18 попыток прорвать оборонные рубежи ВСУ неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского.

"Девять атак отбиты подразделениями Сил обороны, еще столько же - продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", - говорится в сообщении.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в Волчанске. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожены одна ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

Также не имел успеха штурм захватчиков на Лиманском направлении. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении враг проявляет активность. Здесь с начала суток уже произошло пять боевых столкновений. Вблизи Роздоловки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздоловки активность врага сохраняется - еще три боевых столкновения продолжаются.

На Кураховском направлении отражено штурмовое действие оккупантов близ Парасковеевки, еще один бой продолжается у Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны, враг успеха не имеет. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожены один ББМ и три автомобиля.

На Времевском направлении семь попыток врага приблизиться к нашим позициям в районах Водяного и Урожайного успеха не имели. Потери позиций не допущены.

Также неудачу потерпели два штурмовых действия российских оккупантов вблизи Малой Токмачки и Работино на Ореховском направлении.