На Покровском направлении россияне потеряли за день 300 солдат, - Генштаб

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке на разных направлениях по состоянию на 22:00 16 января.

Российские обстрелы

Российские оккупанты нанесли во время атак 1 ракетный удар и 30 авиационных ударов, привлекая для обстрелов 1 ракету и сбросив 47 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, противник для ударов также применил 882 дрона-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские захватчики активных действий не проводили.

На Купянском направлении враг атаковал вблизи Петропавловки, Голубовки, Двуречной, Загрызово и Песчаного. Было завершено 5 боев, еще 1 вражеская атака продолжается.

На Лиманском направлении противник штурмовал позиции ВСУ вблизи н.п. Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное. Украинские защитники остановили 11 атак врага, еще 2 боя продолжаются.

На Северском направлении оккупанты 5 раз штурмовали позиции ВСУ вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. Сейчас идет 1 бой вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении захватчики 7 раз атаковали в районах Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра. Все попытки оккупантов продвинуться вперед были пресечены украинскими защитниками.

На Торецком направлении противник совершил 12 штурмовых действий, атакуя возле Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении враг 47 раз атаковал в районах н.п. Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное.

На этом направлении до сих пор продолжаются 9 боев.

"По имеющимся в настоящее время данным, потери врага, на данном направлении, за сегодня составили 300 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре автомобиля, кроме того, существенно повреждены вражеский танк, миномет и один автомобиль противника", - рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении оккупанты 10 раз атаковали вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Времевки. 5 штурмов врага были отбиты, бои продолжаются.

В Генштабе добавили, что враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам н.п. Новополь и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 2 вражеские атаки вблизи Новоселки и Темировки, оккупанты успеха не имели.

На Ореховском направлении росармия без успеха атаковала н.п. Новоданиловка.

На Приднепровском направлении воины ВСУ остановили 4 вражеских штурма.

На Курском направлении Силы обороны Украины отбили 13 вражеских атак, еще 6 боев до сих пор продолжаются.

В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта существенных изменений не произошло.