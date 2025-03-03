На Покровском направлении россияне пытаются подойти к трассе на Днепр, - ВСУ

Российские войска на Покровском направлении продолжают осуществлять попытки подойти к трассе на Днепр. Оккупанты хотят взять ее под огневой, а затем и под физический контроль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
По словам Трегубова, если наступление российской армии будет происходить так и дальше, как сейчас, то скорее всего ей не удастся взять эту трассу.
"Они сейчас там просто стачивают свои силы и истощают их как количественно, так и качественно", - отметил спикер.
Он рассказал, что российские военные сейчас достаточно активно наступают в направлении Песчаного.
"Сейчас россияне жалуются, что у них уже не хватает личного состава, что для России просто невероятно звучит. Они жалуются, что украинские дроны доминируют в воздухе именно на том участке, что не очень эффективными стали КАБы. В общем итоге это дает большую смертность среди россиян и невозможность эффективно развивать наступление именно в том направлении, которое они определяли", - добавил Трегубов.
Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага заключается в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.
В то же время в последнее время темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.
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