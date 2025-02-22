На Покровском направлении оккупанты пытаются развивать наступление, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация на Покровском направлении

На фронте за минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Украинские воины нанесли удары по районам сосредоточения врага.

В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 29 штурмов россиян.

Добавим, что бои за Покровск продолжаются. Это направление считается одним из самых "горячих". Как ранее отмечали в Минобороны Британии, россияне под Покровском сосредоточены на перерезании логистики ВСУ. Это фокус отражается на больших потерях врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.