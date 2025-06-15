На Покровском направлении было почти 30 атак РФ: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00, 15 июня, на фронте произошло 86 боевых столкновений. Треть из них только на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов:
Авиационным ударам подверглись населенные пункты:
Кроме того, враг нанес ракетный удар по Кременчугу.
Одну атаку врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районе Волчанска, сейчас еще одно боестолкновение продолжается вблизи населенного пункта Старица.
На Купянском направлении украинцы отбили пять штурмов в сторону Петропавловки, Голубовки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак на позиции наших войск вблизи Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Торского и Григорьевки.
Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Григорьевки на Северском направлении, где наши подразделения успешно отбили две вражеские атаки.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Часового Яра, Белой Горы, Предтечиного и Курдюмовки.
На Торецком направлении наши защитники отбили пять штурмов агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка, в сторону Новоспасского и Яблоновки.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Коптево, Толстой, Разино и Сухой Яр.
На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Мирного, Шевченко, Отрадного, Багатыря. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Воскресенка и Мирное.
На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному, наступательных действий противника на направлении не зафиксировано.
На Ореховском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Одрадокаменке.
На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, из которых три - продолжаются. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив одну управляемую бомбу, и совершил 129 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На остальных направлениях - без особых изменений.
Напомним, за последние сутки, с 14 на 15 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1170 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ превышают 1 млн солдатов.
Также мы писали, что за последние сутки ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 123 дроны и 89 единиц автотехники противника.
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