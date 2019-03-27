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Під Покровськом через пожежу на шахті провели евакуацію

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 08:59
Під Покровськом через пожежу на шахті провели евакуацію
Ілюстративне фото (pokrovskoe.com.ua)

Під час пожежі на шахті під землею перебували 29 гірників

У Донецькій області через пожежу на шахті "Покровська" евакуювали гірників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці 27 березня на території шахти "Покровська" в районі села Удачне сталася пожежа на горизонті 815 м. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

"На ділянці перебувало 29 осіб, які виведені на поверхню. На аварійній ділянці роботи призупинено, шахта працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пожежа продовжується, до її гасіння залучили кілька загонів рятувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області при аварії на шахті загинув робітник. Зокрема, в результаті обвалу породи на шахті "Надія" Сокальського району на глибині близько 500 метрів загинув 40-річний гірник очисного забою з Червонограда. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

 

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