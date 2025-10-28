Покровское направление - самое горячее: что происходило на фронте сегодня

По данным Генштаба, с начала суток захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 90 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2740 дронов-камикадзе и осуществили 2973 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Также враг нанес восемь авиационных ударов, при этом сбросил 21 управляемую авиабомбу, совершил 151 обстрел, из которых семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево. До сих пор в четырех локациях бои продолжаются.

На Славянском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

На Константиновском направлении россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 45 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 113 оккупантов, из которых 83 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили один мотоцикл, 11 БПЛА и семь укрытий личного состава оккупантов.

Также значительно повреждены два укрытия личного состава, четыре единицы автомобильной и одну единицу специальной техники.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских атак на позиции наших войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригорьевка, Рыбное, Павловка, Вишневое, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглась Новоалександровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили семь попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника ударила по Ровнополью, Успеновке, Белогорью и Железнодорожному.

На Ореховском направлении захватчики семь раз пытались продвинуться в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки. Орехов подвергся авиаударам врага.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатные попытки наступления, понес потери.