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Покровск полностью остался без света

Фото: Покровск остался без света 28 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Покровск Донецкой области полностью остался без света 28 декабря. Энергетики выясняют причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую ГВА.

"Весь Покровск аварийно обесточен", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГВА, энергетики выясняют причину исчезновения электричества.

"Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", - предупредили в администрации.

 

Ситуация со светом в Украине

Ситуация с энергоснабжением в Украине уже улучшается после массированого обстрела РФ 25 декабря. Однако быстрой и полной отмены графиков отключения света вряд ли стоит ожидать.

В частности, что касается 28 декабря, то в Киеве изменилось время отключения света. Как отмечается, отключения будут продолжаться с 10:00 до 18:00. А в Харькове тысячи людей остаются без тепла после атаки РФ на Рождество.

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Донецкая областьПокровскВойна в УкраинеОтключение света