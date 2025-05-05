Покровск, Лиман и Гуляйполе: Генштаб озвучил, где сегодня идут самые тяжелые бои

Вдоль всей линии фронта с начала суток было зафиксировано 89 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов:

Клюсы Черниговской области;

Большая Писаревка, Пономаренки, Новодмитровка, Бачевск, Угроиды, Лесное, Миропольское, Порозок, Кучеровка, Бунякино, Толстодубово, Бруски, Поповка, Сосновка и Степок Сумской области.

Ситуация на фронтах

Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Харьковском направлении вблизи Волчанска. Авиаудару подвергся населенный пункт Золочев.

На Купянском направлении противник четыре раза активно атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Новоосиново и Глушковки; наши защитники успешно отбили два вражеских штурма, два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники отражали три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы, сейчас идет бой.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Озаряновки, где Силы обороны отбили два штурмовых действия; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку противника. Вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино и Удачное.

На Новопавловском направлении украинские воины отражают две атаки оккупационной армии, восемь попыток штурмовать наши позиции уже остановлено в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в направлении Отрадного. Удары неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Новополь и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны успешно отбили четыре вражеские атаки, еще одно боестолкновение незавершено. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили 11 штурмов в районах Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки. Противник применял управляемые авиационные бомбы и ракеты, в частности по Малой Токмачке, Степном и Каменском.

На Курском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг осуществил 189 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных наступательных действий не проводил.