Покрова Пресвятой Богородицы 2025: когда празднуют по новому календарю

Украина с сентября 2023 года отмечает церковные праздники по новому календарю. Однако значительная часть верующих еще не запомнила всех дат по новому стилю.
РБК-Украина рассказывает, когда будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы 2025 и какие традиции праздника.
По новому календарю Покров Пресвятой Богородицы отмечают 1 октября. Ранее, по старому стилю, праздник приходился на 14 октября.
В Украине Покров начали отмечать с XII века. Хотя Покрова не относится к главным двунадесятым праздникам, для украинцев она имеет большое значение и считается "годовым" праздником.
Добавим, что именно на Покрову 1 октября отмечают День защитника и Защитницы Украины. Эта традиция достигает козацких времен, поскольку они считали Богородицу своей покровительницей. На Сечи главные церкви всегда освящали в ее честь.
Существует две основные версии происхождения праздника:
В этот день верующие посещают храмы, ставят свечи перед иконой Богородицы и молятся о защите на год. Также просят Божьей защиты для наших военных. Церковь запрещает выполнять тяжелую работу в этот день, ведь Покрова относится к большим праздникам.
Древние традиции:
