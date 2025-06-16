Покрываете ногти гель-лаком? Вот что будет, если этого не делать

Гель-лак может вызвать истощение ногтей, аллергические реакции и повышенную чувствительность кожи. Лучше всего отказаться от покрытия, чтобы сохранить здоровье ногтей и избежать осложнений.
Действительно ли обычный лак полезнее геля - читайте ниже в материале РБК-Украина.
Мониторинг гормонального здоровья
По словам эндокринолога Елены Доманской, ногти могут "рассказать" о дефиците железа, биотина, нарушениях щитовидной железы, проблемах с надпочечниками или половыми гормонами.
Именно без покрытия можно вовремя увидеть изменения - и не маскировать симптомы лаком.
Уменьшение воздействия токсичных веществ
В составе некоторых покрытий есть формальдегид, толуол, дибутилацетат - химические вещества, которые при постоянном воздействии могут ухудшать гормональный фон, особенно у женщин с нарушенным метаболизмом или поликистозом яичников.
Меньше стресса для ногтевой пластины
Систематическое снятие покрытия (особенно аппаратное) может травмировать ногти и вызвать микровоспаление.
А это дополнительная нагрузка на организм, особенно если есть проблемы с регенерацией или обменом веществ.
Физиологическое восстановление
Ногти, как и кожа, имеют свой цикл роста и восстановления. Давая им "дышать", мы не только улучшаем внешний вид, но и стимулируем естественные процессы укрепления.
Эндокринолог отметила, если есть нарушения щитовидной железы, надпочечников, дефициты витаминов или железа, то отказ от постоянного гелевого покрытия хотя бы на 1-2 месяца позволяет лучше следить за состоянием организма и не терять сигналы, которые подают ногти.
К плюсам относят:
Недостатки обычного лака:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Елены Доманской и сайт Cleveland Clinic.