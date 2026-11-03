Для покрытия дефицита электроэнергии: бизнес снова призвал НКРЭКУ пересмотреть прайс-кепы

Закорема, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) повторно подняла этот вопрос после обнародования 21 октября нового проекта постановления НКРЭКУ относительно предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках.

Влияние прайс-кепов на импорт и генерацию

По мнению экспертов Комитета по энергетике ЕБА, действующие прайс-кепы могут ограничивать коммерческий импорт электроэнергии из ЕС в часы дефицита, а также ухудшать условия развития газопоршневой, газотурбинной и когенерационной генерации и привлечения частных инвестиций.

"Действующие ценовые ограничения могут сдерживать возможности коммерческого импорта из ЕС для покрытия дефицита электроэнергии, развитие нового маневровой генерации (газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок) и привлечения частных инвестиций в новые генерирующие мощности", - говорится в обращении.

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В ЕБА также отмечают, что пересмотр подхода к прайс-кепам имеет значение для дальнейшей интеграции украинского рынка электроэнергии с рынком ЕС, в частности, внедрения market coupling.