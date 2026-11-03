RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Для покрытия дефицита электроэнергии: бизнес снова призвал НКРЭКУ пересмотреть прайс-кепы

17:59 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Прайс-кепы на электроэнергию могут сдерживать импорт из ЕС (фото: GettyImages)

Европейская Бизнес Ассоциация повторно призвала НКРЭКУ пересмотреть подход к прайс-кепам и установить экономически обоснованные предельные цены на организованных сегментах рынка электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации.

Закорема, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) повторно подняла этот вопрос после обнародования 21 октября нового проекта постановления НКРЭКУ относительно предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках.

Влияние прайс-кепов на импорт и генерацию

По мнению экспертов Комитета по энергетике ЕБА, действующие прайс-кепы могут ограничивать коммерческий импорт электроэнергии из ЕС в часы дефицита, а также ухудшать условия развития газопоршневой, газотурбинной и когенерационной генерации и привлечения частных инвестиций.

"Действующие ценовые ограничения могут сдерживать возможности коммерческого импорта из ЕС для покрытия дефицита электроэнергии, развитие нового маневровой генерации (газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок) и привлечения частных инвестиций в новые генерирующие мощности", - говорится в обращении.

Читайте также: Прайс-кепы требуют пересмотра ради импорта электроэнергии, - эксперт

В ЕБА также отмечают, что пересмотр подхода к прайс-кепам имеет значение для дальнейшей интеграции украинского рынка электроэнергии с рынком ЕС, в частности, внедрения market coupling.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что при действующих прайс-кепах импорт электроэнергии может быть коммерчески невыгоден, а зимой это способно дополнительно увеличить дефицит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЭлектроэнергияEBA - The European Business Association ("ИБиЭй")