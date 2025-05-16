Улучшение зеленых аукционов увеличит инвестиции в зеленую энергетику, - эксперты

Инвесторы могут начать вкладывать больше средств в строительство зеленых электростанций после законодательных изменений относительно условий проведения зеленых аукционов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экспертов юридической фирмы Sayenko Kharenko.

"Законопроект предлагает инструменты для повышения интереса инвесторов к аукционному механизму стимулирования производства из ВИЭ", - сообщают в юридической фирме.

Как отмечается, авторы законопроекта отмечают низкую заинтересованность инвесторов по результатам пилотных аукционов, проведенных в 2024 году, и соответственно потребность в совершенствовании аукционной модели поддержки.

"Кстати, результаты аукционов, проведенных уже в 2025 году, сигнализируют о том же", - подчеркивают эксперты.

Также сообщается, что законопроектом предлагаются дополнительные изменения для развития зеленой энергетики.

В частности, он дорегулирует инструмент гарантий происхождения с целью интеграции реестра гарантий происхождения электрической энергии из ВИЭ Украины с реестрами стран Энергетического Сообщества и ЕС.

Как сообщалось, в Украине в 2024 году состоялось несколько пилотных зеленых аукционов на строительство новых солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Однако при общем объеме квоты в 110 МВт в результате удалось привлечь инвестиции только на 1 МВт мощности ГЭС. При этом два аукциона весной 2025 года не состоялись из-за отсутствия минимального количества участников.

По мнению участников рынка, инвестиции в строительство предприятий зеленой энергетики могут быть успешными, если зеленые аукционы будут приспособлены к реализации крупных проектов в энергетике.