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Для улучшения ситуации в энергетике цена на электричество должна быть рыночной, - инвестор

Фото: для улучшения ситуации в энергетике цена на электричество должна быть рыночной (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Чтобы улучшить ситуацию в энергетике, цена электроэнергии должна определяться рыночными механизмами.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Срочно отменить льготный тариф для населения и все "прайс-кепы" (ценовые ограничения) на рынке электроэнергии, как на рынке генерации, так и вспомогательных услуг. Пусть рынок определяет стоимость энергии, и она вырастет, но она, по крайней мере, будет", - сказал он, отвечая на вопрос, что нужно сделать для улучшения ситуации в энергетике.

В то же время Тынный добавил, что для малообеспеченных семей нужно ввести адресную денежную субсидию.

Эксперт подчеркнул, что уже сейчас нужно менять стратегию энергетической отрасли, чтобы малый и средний бизнес смогли строить многие малые электростанции.

Ранее в International Finance Corporation (IFC) заявляли, что для разблокирования 97 млрд долларов инвестиций в энергетику требуется либерализация цен на энергоносители.

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Электроэнергия