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Пока не изобрели бензин: паровые монстры на дорогах Украины и Европы

Среда 09 апреля 2025 13:05
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Пока не изобрели бензин: паровые монстры на дорогах Украины и Европы Фото: паровые машины на дорогах Украины и Европы
Автор: Константин Широкун

На самом деле первые транспортные средства, которые обходились без лошадей, появились задолго до дня рождения первого автомобиля в 1886 году. Почему же мы о них ничего не знаем?

О моторном транспорте, который ездил по Европе и Америке еще до появления бензина, читайте в материале РБК-Украина.

Отцы мирового автопрома Г. Даймлер и К. Бенц (кстати, вам ничего не напоминает сочетание их фамилий?) проектировали свои первые в мире автомобили под конкретное топливо - бензин. Но оказывается, что до его массового распространения человеческая цивилизация использовала другой вид топлива - и соответственно другие двигатели и транспортные средства. Почему мощные и крепкие локомобили сдали позиции и уступили место другим машинам - хрупким автомобилям с бензиновыми ДВС?

Инженеры, которые не ждали ДВС

Прежде чем передовые ученые и практики сконструировали работоспособный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), человечество в течение полувека пользовалось транспортом с двигателем внешнего сгорания - так называемой паровой машиной. И соответственно, существовали транспортные средства на его основе.

Но сначала были паровозы, которые ездили по рельсам. Параллельно с их распространением, начиная с 1820-30-х годов, тогдашние инженеры начали попытки запустить их не по рельсам, а просто по дороге. Однако, проблем было больше, чем результатов: при весе около 10 тонн паровозы загружали в землю. Были проблемы и другого, нетехнического порядка: маленький паровик сделать не получалось, а большой, во-первых, не был доступным, а во-вторых, с его массо-габаритными особенностями был нужен ограниченному кругу потенциальных потребителей. Но спасло ситуацию, как ни странно, сельское хозяйство.

Фут, фут, фут...

Паровой транспорт на селе

Пока на железной дороге паровые двигатели таскали вагоны, в промышленности и на селе они использовались как стационарные источники мощности. К паровой машине подключали разного рода станки, мельницы, водяные насосы, молотилки, веялки и т.д. Наступил так называемый век пара, и паровую машину научили заменять собой даже лошадей: в Европе выпускались паровые плуги, имевшие вид лебедки с тросами, блоками и рамой с оборотными лемехами.

В пользу распространения таких двигателей была доступность топлива, тем более что часто его не приходилось покупать. Крестьяне бросали в топку то, что валялось под ногами, а также отходы собственного производства: дрова, торф, солому и тому подобное. Наконец, использовали и традиционный уголь.

Паросиловые установки первой половины ХХ века имели мощность около 6 - 10 лошадиных сил при оборотах на валу порядка 100 - 110 об./мин. Крутящий момент (характеристика, сопутствующая мощности) тогда не измерялся, хотя традиционно для любой паровой машины он был значительным.

Важный момент: в XIX в. отдельному фермеру такой высокотехнологичный силовой агрегат был явно недоступен. Но его брали в аренду почасово, и поэтому паровые машины начали монтировать на раму с колесами. Благодаря чему несколько лошадей или волов перетаскивали эту паровую энергетическую установку от села к селу, от фермы к ферме, а то и от одного поля к другому.

На собственном ходу

Естественно, что было глупо таскать лошадьми двигатель, который сам имел мощность в десять лошадиных сил. Поэтому конструкторы этих передвижных силовых агрегатов в конце концов смогли подключить к колесам трансмиссию, которая передавала на них мощность собственного двигателя. Также добавили механизм поворота одной пары колес, чтобы полученный самоходный транспорт вписывался в повороты дорог.

Так чуть ли не случайно появился и стал распространенным первый безрельсовый механический транспорт - локомобиль, он же рутьер.

Паровые автомобили первой генерации

Сразу же появились сугубо транспортные модификации локомобилей: тягачи, сельскохозяйственные тракторы, строительные катки. Интересно, что локомобиль, ближайший к современному авто по назначению, был тягачом. И он возил грузы не на себе, а на прицепе. Образуются даже целые небольшие поезда из грузовых тележек.

И все равно ездил паровой транспорт в основном на селе и за городом, ведь на улицах тогдашних городов и городков эти великаны были неуместными: черный дым, шум пара и механизмов плюс габариты огорчали жителей и их лошадей.

Но это не помешало локомобилям разных типов стать вполне распространенной техникой в развитых регионах Европы и Америки.

Реальный стимпанк: серийные автомобили на паровой тяге / Хабр

Не перепутайте!

Отметим, что паровые тягачи и тракторы добензиновой эпохи нельзя путать с паровыми автомобилями начала XXI века - то есть с теми, которые довольно долго и успешно конкурировали с бензиновыми авто и еще - с первыми электромобилями. Но это уже тема другого разговора. А здесь в защиту паровиков второго поколения скажем разве что то, что они были таки действительно автомобилями: легкими, компактными, динамичными. И даже потребляли они часто не уголь и не дрова, а керосин или нефть. Однако, бензиновые машины в конце концов оказались более удобными.

Коротко

Итак, те дорожные паровые монстры вымерли, буквально как динозавры - они оказались слишком тяжелыми и большими для того, чтобы быть массовыми и общедоступными. Но они стали базой - в том числе и в общественном плане - для появления и развития более удобных машин с двигателями внутреннего сгорания. А еще есть известный факт: легендарный Генри Форд впервые задумался о построении общедоступного механического транспорта, когда еще подростком увидел в поле локомобиль.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.

Недавно РБК-Украина рассказывало, как альтернативные двигатели без бензина меняют автопром.

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