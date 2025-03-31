Вместо бензина: как альтернативные двигатели меняют автопром

В большой степени случайностью является то, что основным горючим для автомобиля когда-то стал бензин. Почему же сегодня не используются двигатели, которые обходятся без нефтяного топлива?

Конструкторская мысль никогда не стояла на месте, и среди прочего автомобильные инженеры постоянно работают над новыми типами двигателей для авто. Тем более, что и сто лет назад, когда двигатель внутреннего сгорания (ДВС) еще не стал главным и единственным двигателем для автомобилей, параллельно с ним под капотом автомобилей можно было увидеть несколько других типов моторов. Журналисты РБК-Украина Авто знают несколько из них, которые могли бы иметь смысл и в наши дни.

Паровой двигатель

Автомобили с паровым котлом в техническом плане гораздо проще машин с ДВС. Заправляли их дровами или углем, а впоследствии - спиртом, керосином или бензином. Только сгорало это топливо не в самих цилиндрах двигателя, а под котлом, в котором нагревался пар, а уже пар с его большой энергией приводил в действие паровой цилиндр - так называемую паровую машину. Эти авто ездили быстро, перевозили много, а ломались мало, потому что не имели сложных узлов. Но простота и неприхотливость к качеству топлива со временем были побеждены некомфортностью использования. Паровики требовали несколько минут прогрева перед стартом, потребляли много воды и донимали водителей необходимостью чистить колосники.

Газогенераторные автомобили

Газогенератор хорош тем, что при необходимости им можно дополнительно оборудовать обычную машину с бензиновым мотором - и она сможет работать на дровах, или, например, на сосновых шишках. Именно так и делали автовладельцы многих стран мира в трудные времена в течение XX века. Генераторный газ горит не намного хуже бензина, а производится непосредственно на борту автомобиля или в небольшом прицепе, который буксируется сзади. Конструкция газгена максимально проста, поэтому его можно изготовить в любом хорошо оборудованном гараже. Неудобства следующие: дозаправка каждые 100 км, меньшая мощность, потребность колоть дрова (собирать шишки) и очищать топку.

Супермаховик

Очень оригинальный силовой агрегат, транспорт с которым (в том числе автобусы) активно строили и испытывали в 1980-е годы. Смысл его в том, что накопление энергии на борту машины осуществляется в маховике - тяжелом и габаритном диске, который перед поездкой надо раскрутить до высоких оборотов (до десятков тысяч в минуту). На современных магнитных подшипниках маховик долго сохраняет переданную ему кинетическую энергию, которая в свою очередь через механическую или электрическую трансмиссию передается к ведущим колесам. Минусы таковы: небольшой пробег от раскрутки до раскрутки и потребность в особой инфраструктуре для этой процедуры. Собственно, опытные инженеры говорят, что в некоторых транспортных сферах (скажем, в космосе) эта идея признана рациональной и используется.

Пневматический двигатель

Особый, но несложный двигатель пневмокара работает от... воздуха. Который, правда, перед тем надо закачать в максимально большом количестве и под высоким давлением в баллоны на борту машины. Для заправки воздухомобиля нужен бесплатный воздух и обычный компрессор. Принципиальная проблема таких машин - ограниченный запас хода, от нескольких десятков до двух сотен километров. Увеличивать пробег особо некуда, потому что баллоны для сжатого воздуха тяжелые и громоздкие. Несмотря на то, идея вполне рабочая, ведь существуют несколько сфер вполне успешного применения такого транспорта: определенные ограниченные локации, короткие маршруты и тому подобное. Более того, в Индии не так давно выпускались и эксплуатировались компактные легковые авто на сжатом воздухе марки Tata.

Педальный привод

При определенных условиях велосипед с кабиной и креслом вместо седла вполне может править за небольшой автомобиль. Тем более, что эти сиденья со спинками помогают выгоднее использовать энергию мышц. Подобные машинки используются и сегодня, но сориентированы прежде всего на развлекательную отрасль. Тем более что доступность современных технологий позволяет дооборудовать такой велокар комплектом велосипедного электропривода - и водитель сможет чередовать использование мышечной силы и электротяги. Недостатки, вероятно, понятны: привязка к физическим возможностям пользователя, ограниченный запас хода и скромная динамика.

Вкратце

Наверное, вы заметили, что мы не упомянули здесь электромобили. С одной стороны потому, что сегодня они и так хорошо известны, а с другой - потому, что их активное распространение в последние годы только подчеркнуло их фамильные недостатки. А они те же, что и у упомянутых выше альтернативных двигателей: малый запас хода и потребность в определенной инфраструктуре для заправки. Правда, есть интересный нюанс: в случае с электромобилями эти проблемы частично неисправимы (на сегодня!), а, например, в случае с паромобилями при нынешнем уровне технологий эти недостатки можно было бы устранить.

При подготовке статьи были использованы материалы L`Automobile и Motor.