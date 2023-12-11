Пока НАТО перевооружается. У Зеленского призвали дать помощь ВСУ для сдерживания РФ

Члены НАТО не готовы к войне с Россией

"Давайте о настоящих реалиях уже завтра. Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер призывает немцев готовиться к оборонительной войне, но признает, что в нынешнем состоянии немецкая армия не способна защитить свою страну и союзников по НАТО. Это и есть единственные настоящие реалии", - говорится в заявлении.

Он добавил, что эти реалии прекрасно понимает и Россия, поэтому вела себя с Европой всегда вызывающе.

"Понятно, что ни Германию, ни любую другую европейскую страну не стоит критиковать за это - десятилетия спокойной жизни в Европе заставили многих верить в возможность вечного мира, действенность международного права и бизнес-ориентированность той же сырьевой России", - добавил Подоляк.

Украине нужен ресурс для сдерживания РФ

Советник руководителя Офиса президента добавил, что все ошибаются, но на исправление этой ошибки уйдут годы - построение армии, способной противостоять российской военной машине, требует времени.

"Сейчас это время Европе дарит эффективное сопротивление Украины. ВСУ доказали, что могут, умеют и будут уничтожать российские милитарные способности и надежды на доминирование", - написал Подоляк.

Он призвал дать Украине необходимый ресурс, и страна станет неприступной стеной, которая позволит перестроить глобальную безопасность.

Россия может напасть на страны НАТО

Недавно президент США Джо Байден заявил, что если российский диктатор Владимир Путин захватит Украину, он на этом не остановится.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что прекращение США поддержки Украины приведет Россию к границам Североатлантического союза (НАТО). Это активирует статью 5 Устава Альянса, и за это придется платить кровью американцев.