Пока без нардепов. Нормы законопроекта о публичных консультациях могут измениться на основе опыта ЕС

В частности, из закона исключили пункт об обязательных публичных консультациях по инициативе народных депутатов. Однако, как только принятый законопроект будет подписан Президентом, народные депутаты вместе с общественностью и экспертной средой смогут активно работать над внесением в него изменений. Сделать обязательными публичные консультации для законодательных инициатив народных депутатов – одна из них.

Она пояснила, что принятие сверхважного для народовластия в Украине и получение ею 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility законопроекта об обязательных публичных консультациях для большинства управленческих решений на уровне государства (№4254) – значительный евроинтеграционный шаг. Однако парламент поддержал документ с определенными ограничениями.

"Законопроект №4254 Верховная Рада приняла, возможно, чуть ли не в том виде, в котором ожидала общественность, работавшая над этим около 10 лет. Во-первых, он начнет действовать через 12 месяцев после окончания военного положения. Во-вторых, в нем нет обязательности проведения публичных консультаций именно для народных депутатов. Однако его принятие будет засчитываться как выполнение одного из 150 индикаторов Ukraine Facility", - пояснила Елена Шуляк.

Она также отметила, что около 80% зарегистрированных законопроектов подается именно народными депутатами, поэтому для обеспечения реального народовластия обязательные публичные консультации должны распространяться и на них. Учитывая это, а также международную практику, закон о публичных консультациях может изменяться. Причем народные депутаты, которые его инициировали, вместе с экспертной средой, могут не ждать вступления в силу, а активно работать над этим сразу после того, как его подпишет Президент.

"Наша цель – чтобы инициирование народными депутатами тех или иных законодательных рамок все же проходило обязательные публичные консультации. Это стандартная практика Евросоюза, частью которого мы планируем стать", - подчеркнула Шуляк.

В ЕС, например, для большего привлечения граждан проводят широкие разъяснительные кампании, а результативность публичных консультаций, проходящих исключительно в цифровом формате, систематически анализируется и публикуется. Поэтому в большинстве европейских стран очевидна тенденция роста участия граждан в принятии решений как на центральном, так и на местном уровнях.

В Евросоюзе публичные консультации проводит преимущественно Еврокомиссия, но Европарламент при необходимости тоже может это делать. В целом, правительства европейских стран обеспечивают высокий уровень организации процесса, консультации доступны и учитывают потребности граждан, а результаты оказывают реальное влияние на принятие решений.

Парламентарша привела кейсы Королевства Нидерландов и Великобритании, которые являются одними из мировых лидеров по привлечению граждан к государственным процессам. В этих странах практика публичных электронных консультаций отличается структурным и систематическим подходом. Граждане привлекаются на всех стадиях принятия решения, имеют равный и понятный доступ к е-консультациям.

Британия, сообщила Шуляк, вообще проводит публичные консультации еще с начала нулевых – тогда начала работать специальная цифровая платформа для этого, что явилось началом стандартизации процессов публичных онлайн-консультаций. С этого времени правительство Великобритании продолжает совершенствовать способы консультаций.

В свое время ее Правительство опубликовало набор принципов для этого: использование преимущественно цифровых методов для консультаций с более широкой группой людей на более раннем этапе формирования политики. Большое внимание там уделяют и облегчению общественности способов выражения своих взглядов, поэтому органы власти, которые проводят консультации, пытаются использовать более четкий, более простой и понятный английский язык в консультационных документах.

"Пример клиентоориентированности Великобритании - проведение в 2020 году публичных консультаций на тему общения с людьми с недостатками слуха, отнесенной к политике "Равенство". С одной стороны, это подтверждение того, насколько широк может быть круг обсуждаемых важных тем. С другой - это один из инструментов развития инклюзивности и безбарьерности, о которых так много говорят в Украине.