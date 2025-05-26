Пока Европа запрещает смартфоны в школах, Эстония обучает детей искусственному интеллекту

Многие страны Европы запрещают телефоны в школах, в то же время Эстония разрешает ими пользоваться. Также в стране запускают национальную программу по обучению ИИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
С сентября 2025 года эстонские школьники в возрасте 16-17 лет получат личные аккаунты для обучения с ИИ. Инициатива под названием AI Leap предусматривает доступ к передовым инструментам на базе ИИ для 58 тысяч учеников и 5 тысяч учителей до 2027 года. Власти Эстонии ведут переговоры с OpenAI об официальном сотрудничестве.
Министр образования и науки Кристина Каллас во время форума Education World Forum в Лондоне отметила, что в Эстонии нет общего запрета на смартфоны: школьники могут использовать телефоны на уроках по заданию учителя. В то же время младшим детям рекомендовано ограничить использование гаджетов. По ее словам, запрет был бы нелогичным, ведь 16-летние эстонцы голосуют на местных выборах онлайн через смартфоны.
Каллас считает, что искусственный интеллект радикально меняет подходы к образованию. Она прогнозирует конец традиционным письменным домашним заданиям и переход к устным экзаменам и развитию критического мышления.
"Мы стоим перед вызовом: либо эволюционируем в направлении более быстрого, глубокого мышления, либо технологии поглотят наше сознание", - заявила она.
Успех Эстонии в образовании во многом связывают с ее цифровой политикой. Еще с 1997 года страна активно инвестировала в интернет-инфраструктуру школ в рамках проекта "Прыжок тигра". Сегодня новым этапом стала интеграция ИИ в образовательный процесс.
РБК-Украина ранее писало, что французские школьники с 2025 года будут изучать основы искусственного интеллекта: для учеников 4-х и 10-х классов введут обязательный онлайн-курс. Также появится этическая хартия по использованию ИИ в школах, а учителя получат новые инструменты для подготовки уроков. Правительство инвестирует 20 млн евро в создание национального образовательного ИИ.
Также ОАЭ внедрит искусственный интеллект в программу всех государственных школ с 2025 года - от садиков до 12 класса. Предмет будет охватывать этику и практическое применение ИИ. Страна активно инвестирует в развитие технологий и стремится стать региональным лидером в сфере ИИ, в том числе благодаря инфраструктуре, фондам и международным проектам.
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