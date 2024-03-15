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Пока Белгород в огне. Путин похвастался, что ПВО "перехватывает" 90% снарядов и ракет

Пятница 15 марта 2024 17:19
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Пока Белгород в огне. Путин похвастался, что ПВО "перехватывает" 90% снарядов и ракет Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что силы и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ якобы уничтожают 90% летящих на Белгородскую и Курскую области ракет и снарядов. Такое заявление прозвучало на фоне многочисленных взрывов Белгорода, которые раздаются 15 марта с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеовстречу диктатора с членами Совета безопасности РФ.

В своем выступлении руководитель Кремля комментировал ситуацию на приграничье РФ, где продолжается операция российских добровольцев из РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Путин в ходе видеоконференции свирепствовал из-за обстрелов в российских регионах. Вместе с тем, диктатор заверил, что "российский народ не запугать". Кроме того, он заверил членов Совбеза РФ, что ПВО вроде бы сбивает 90% ракет и снарядов, летящих на Белгородскую и Курскую области.

Также Путин рассказал, что такими атаками по территории РФ якобы украинская сторона "пытается сорвать процесс "голосования" и запугать людей в приграничных областях".

Рейд добровольцев в РФ и взрывы в Белгороде

Ранее сообщалось, что 12 марта произошел прорыв границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже бойцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ.

Утром 14 марта жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

Сегодня, 15 марта, российские добровольцы обратились со срочным сообщением ианонсировали массированный удар по военным объектам в городе Белгород и призвали местных жителей немедленно пройти в укрытие и не выходить на улицу до окончания атаки.

Детальнее о боях во время "выборов Путина", и как сегодня проходит рейд в Белгородской и Курской областях, - читайте в материале РБК-Украина.

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