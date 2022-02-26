"Покажемо кожен скелет у шафі": хакери Anonymous оголосили війну Путіну

"Ви, мабуть, пам'ятаєте, як у 2018 році наша група зламала сайт "Роскомнадзору"? Містер Путін, ви пам'ятаєте, як програли Афганістану? Тепер ми злили дані Міноборони Росії. Там були пошта та паролі й тепер ця база у вільному доступі у Twitter. Ваша нещодавня спроба погрожувати Фінляндії та Швеції - сором. Ви погрожуєте цим країнам, якщо вони вступлять в НАТО. Сьогодні ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля та Russia Today та інші сайти пов'язані з російською владою", – заявили Anonymous.

Як відзначають хакери, це питання часу, коли вони виявлять увесь бруд, який Путін намагається приховати від населення, якому ж він постійно бреше.

"Ми покажемо кожен скелет у шафі. Зараз ми вимагаємо відновити права українського народу та піти у відставку", - додали Anonymous.