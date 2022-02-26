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"Покажемо кожен скелет у шафі": хакери Anonymous оголосили війну Путіну

Автор: Сергій Пишкін

Відомі хакери Anonymous записали особисте звернення до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Оголосили війну лідеру країни та обіцяють "заткнути йому рота його ж брудними грошима".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Anonymous.

"Ви, мабуть, пам'ятаєте, як у 2018 році наша група зламала сайт "Роскомнадзору"? Містер Путін, ви пам'ятаєте, як програли Афганістану? Тепер ми злили дані Міноборони Росії. Там були пошта та паролі й тепер ця база у вільному доступі у Twitter. Ваша нещодавня спроба погрожувати Фінляндії та Швеції - сором. Ви погрожуєте цим країнам, якщо вони вступлять в НАТО. Сьогодні ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля та Russia Today та інші сайти пов'язані з російською владою", – заявили Anonymous.

Як відзначають хакери, це питання часу, коли вони виявлять увесь бруд, який Путін намагається приховати від населення, якому ж він постійно бреше.

"Ми покажемо кожен скелет у шафі. Зараз ми вимагаємо відновити права українського народу та піти у відставку", - додали Anonymous.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як Anonymous вчора зламали базу даних Міноборони Росії. Телефони, пошта й імена усіх співробітників відомства потрапили до відкритої мережі.

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