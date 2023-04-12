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Показал дорогу на Изюм. В Харькове будут судить депутата от ОПЗЖ

Фото: депутат из Изюма помог российским оккупантам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Депутат городского совета Изюма Харьковской области помог российской армии во время оккупации региона. Его будут заочно судить в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным следствия, депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизни" перешел на сторону врага. Он показал оккупантам путь в Изюм, который помог им обойти оборону украинских военных. Мужчина фактически пустил российских военных в город.

Кроме того, предатель "сливал" оккупантам месторасположение людей, которые волонтерили для ВСУ, ветеранов АТО и ООС. Он доносил на представителей правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членов их семей.

Депутат также распространял фейки, что власти якобы "сдали" Киев и Харьков, призывал сотрудничать с оккупантами.

Правоохранители закончили расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УКУ). Обвиняемого будут судить заочно в Киевском районном суде Харькова.

Фото: депутат из Изюма помог российским оккупантам (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Напомним, коллаборанта из Изюма, работавшего в так называемой "народной милиции", отправили в тюрьму.

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