Операция Сил Обороны Украины по Крымскому мосту преследовала не только военную, но и политическую цель. Успешной атакой Киев хотел показать слабость диктатора РФ Владимира Путина незадолго до важного саммита.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил The Times неназванный офицер ВСУ, принимавший участие в операции.

Оказалось, что операцию специально приурочили к запланированной на четверг встрече американского лидера Дональда Трампа с Путиным и главой КНР Си Цзиньпинем. А именно, таким образом Киев хотел продемонстрировать уязвимость российского диктатора.

"Мы спланировали это как символический жест перед встречей Трампа, Путина и Си, чтобы показать, что Путин слаб", - рассказал офицер.

Операция прошла без Starshield

В то же время одним из главных технологических результатов операции стала демонстрация способности Украины проводить сложные ударные миссии без американских спутниковых систем связи.

"Американцы пытались парализовать нашу связь, необходимую для проведения таких операций, но эта миссия доказала, что мы можем разрабатывать собственные системы связи для передачи радиосигналов", - сказал собеседник издания.

По его словам, впервые в истории Силы Обороны использовали все беспилотники для передачи видеосигнала ракетам, чтобы они могли поразить конкретные точки моста.

"Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink", - добавил The Times офицер.

Издание отмечает, что операция стала ответом, в частности, на недавние американские ограничения на использование Starlink и Starshield для украинских ударных миссий. Подробности работы новой украинской системы связи военные не раскрывают.

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По информации источников The Times, к комбинированной атаке были привлечены: ракетные подразделения, операторы беспилотников 7-го центра глубинных ударов "Птахи Мадяра", 1-я отдельная бригада беспилотных систем специального назначения, СБУ, Военно-морские силы и Силы специальных операций Украины.

Операция проходила в несколько этапов. Сначала сотни украинских беспилотников атаковали российские системы противовоздушной обороны и другие военные объекты, истощая запасы ракет противника.

Впоследствии по Крымскому мосту нанесли удары крылатыми ракетами "Фламинго" и "Нептун", а также ракетами-дронами "Паляниця".