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Наказание коррупционеров: большинство украинцев за скорость даже с нарушением законов

Украина, Среда 20 декабря 2023 10:00
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Наказание коррупционеров: большинство украинцев за скорость даже с нарушением законов Фото: Коррупционеров нужно наказывать даже с нарушением законов, считают украинцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины украинцев (55%) хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет из-за нарушения законов. Другого мнения, что нужно наказывать по закону, даже если это займет много, придерживаются 42% украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Остальные 3% респондентов не определились со своим мнением.

Наказание коррупционеров: большинство украинцев за скорость даже с нарушением законов

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, коррупция остается одним из самых больших раздражителей в украинском обществе. Большинство украинцев требуют наказания коррупционеров даже с нарушением законов (и по сравнению с периодом до вторжения видна радикализация взглядов).

"На самом деле это тревожная тенденция, поскольку входит в противоречие с развитием современного европейского правового государства", - сказал он.

По его словам, последние разоблачения отдельных чиновников способны лишь на время быть аргументом, что борьба с коррупцией действительно ведется.

"Однако общественность ожидает реальных приговоров и реальной ответственности. Поэтому "любимый" метод затягивания во времени и в результате "захоронения дел" может спасти чьего-то друга-коррупционера, но может иметь сокрушительный эффект на поддержку власти в уже скором будущем", - добавил социолог. .

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 года среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, опрос КМИС показал падение доверия к органам власти Украины . Критически низкое со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом является доверие судам и прокурорам. Только 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют - соответственно, 61% и 64%.

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