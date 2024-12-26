Наказания не будет. Юристы объяснили, какие есть основания для избежания штрафов от ТЦК

Какие есть основания для избежания штрафов от ТЦК

"Избежание штрафа за нарушение военного учета возможно только в случае, если лицо будет признано невиновным в совершении такого нарушения", - говорит руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан.

В частности, военнообязанного не накажут, если у него есть уважительные причины неявки в ТЦК по повестке.

Уважительными причинами неявки являются:

препятствие стихийного характера

болезнь лица с документальным подтверждением

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили лицо возможности лично прибыть в определенные пункт и срок

смерть близкого родственника или близкого родственника его жены (мужа)

"Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами и документами. Однако важно своевременно уведомить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется оспаривать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", - говорит эксперт.

Можно ли уменьшить или отменить штраф от ТЦК

"Любой гражданин сможет обжаловать штраф от ТЦК в судебном порядке. Для этого надо получить постановление о наложении штрафа, написать исковое заявление и в суде доказать противоправность действий ТЦК и СП. Если суд примет сторону военнообязанного, то можно уменьшить или вообще отменить штраф", - говорит юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Добавим, что нарушителю предоставляется 15 дней на уплату штрафа и 10 дней на его обжалование. Если военнообязанный не обжаловал штраф и не оплатил его в течение этого периода, то сумма удваивается.

"Что касается уменьшения штрафов, то законодательство об административных правонарушениях определяет, что при избрании наказания для правонарушителя обязательно учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность", - объясняет Ан.

Среди обстоятельств, смягчающих ответственность, закон определяет:

искреннее раскаяние виновного

добровольное возмещение убытков или устранение причиненного вреда

совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения или при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств

совершение правонарушения несовершеннолетним

совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до одного года

"Также очень часто учитывается наличие у лица инвалидности, несовершеннолетних детей на содержание или нетрудоспособной жены/мужа, родителей и тому подобное. О таких обстоятельствах также нужно сообщить руководству ТЦК при рассмотрении дела о привлечении лица к административному правонарушению", - говорит Ан.