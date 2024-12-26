Наказания не будет. Юристы объяснили, какие есть основания для избежания штрафов от ТЦК

Во время действия военного положения на нарушителей правил военного учета накладывают штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Это регулируется статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако в ряде случаев есть законные основания, которые позволяют избежать штрафа.
РБК-Украина расспросило юристов о том, какие бывают законные основания для избежания штрафов от ТЦК или уменьшения суммы взыскания.
"Избежание штрафа за нарушение военного учета возможно только в случае, если лицо будет признано невиновным в совершении такого нарушения", - говорит руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан.
В частности, военнообязанного не накажут, если у него есть уважительные причины неявки в ТЦК по повестке.
Уважительными причинами неявки являются:
"Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами и документами. Однако важно своевременно уведомить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется оспаривать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", - говорит эксперт.
"Любой гражданин сможет обжаловать штраф от ТЦК в судебном порядке. Для этого надо получить постановление о наложении штрафа, написать исковое заявление и в суде доказать противоправность действий ТЦК и СП. Если суд примет сторону военнообязанного, то можно уменьшить или вообще отменить штраф", - говорит юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.
Добавим, что нарушителю предоставляется 15 дней на уплату штрафа и 10 дней на его обжалование. Если военнообязанный не обжаловал штраф и не оплатил его в течение этого периода, то сумма удваивается.
"Что касается уменьшения штрафов, то законодательство об административных правонарушениях определяет, что при избрании наказания для правонарушителя обязательно учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность", - объясняет Ан.
Среди обстоятельств, смягчающих ответственность, закон определяет:
"Также очень часто учитывается наличие у лица инвалидности, несовершеннолетних детей на содержание или нетрудоспособной жены/мужа, родителей и тому подобное. О таких обстоятельствах также нужно сообщить руководству ТЦК при рассмотрении дела о привлечении лица к административному правонарушению", - говорит Ан.
Ранее мы рассказывали о том, что при определенных обстоятельствах штраф от ТЦК может перерасти в уголовное дело. В частности, это может произойти, если военнообязанный гражданин систематически намеренно нарушает правила мобилизации.
Читайте также о том, что ТЦК могут объявить в розыск граждан призывного возраста, если они уклоняются от мобилизации, не приходят в военкомат по повестке или отказываются от прохождения ВВК.
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