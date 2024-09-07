Наказание за безбилетный проезд в транспорте: кто именно и как может штрафовать украинцев

В Украине безбилетный проезд граждан карается штрафами, сумма которых зависит от вида транспорта.
РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко, кто именно имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в разных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.
По словам эксперта, в Украине за безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность, то есть недобросовестным пассажирам могут выписать штраф.
Оплатить его нужно на месте совершения правонарушения.
В то же время юрист подчеркнул, что контролеры (имеющие право выписывать и взимать штрафы) должны:
Булименко рассказал, что статьей 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Безбилетный проезд" - предусмотрена административная ответственность:
При этом сумма штрафа, который может быть выписан человеку, зависит от конкретного вида транспорта и стоимости проезда в нем:
Итак, например, за безбилетный проезд в столичном пассажирском транспорте (автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метро), где стоимость одной поездки составляет 8 грн, пассажирам придется заплатить 160 грн.
Кроме того, если одна поездка на городской электричке в Киеве стоит 15 грн, за безбилетный проезд в ней можно получить штраф в размере 300 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, как поступать, если в транспорте возникает конфликт с контролером.
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