Поки влада продукує свавілля і псевдозакони, опозиція пропонує конструктив, - Рудик

Зараз в Україні є три нагальні й цілком конкретні проблеми. Перша - тарифи, ціна на газ і його наявність. Друга - захист від коронавірусу, робота малого та середнього бізнесу в локдаун, навчання дітей. Третя - вихід з економічної кризи. Також нікуди не зникла війна.

На жаль, зі стартом нового політичного сезону ми не почули від влади пропозицій для вирішення цих питань, а стали лише свідками відвертого свавілля.

"Все літо я працювала у різних містах України і спілкувалася з людьми - малими, середніми підприємцями. Всі вони питали, а що ж буде восени? А ніхто не знає. Я впевнена, всі розуміють, які проблеми сьогодні є нагальними. Партія "Голос" з трибуни говорила про зміни до держбюджету, про правила, яким чином людям взагалі працювати, якщо вони хочуть та можуть працювати і вакцинуватися. Ми працювали і будемо працювати над цим. Тим часом, як влада ніби живе у рожевих окулярах", - наголосила лідер партії.

Вона нагадала про законопроект "Голосу" для виділення 10 млрд грн на підтримку підприємців в бюджеті наступного року. Ініціативу потрібно проголосувати негайно та допомогти людям справи у складні часи, зазначила Кіра Рудик.

Також у бюджеті треба зробити акцент на проекти з утеплення будинків, встановлення лічильників тепла та інші заходи енергозбереження. Чим менше споживання - тим менше платити за будь-якої ціни на газ. Крім того, енергомодернізація бюджетних установ - шкіл і лікарень - має бути ключовим пріоритетом для будь-якого "великого будівництва".

Замість фейкових законів необхідно позбавити олігархів контролю в держпідприємствах, на ринку житлово-комунальних послуг, позбавити податкових пільг та ввести адекватні рентні податки на видобуток руди та інших корисних копалин. Бо дуже просто говорити про боротьбу з олігархами, працюючи з ними в коаліції.

"Сьогодні влада продукує тільки віртуальні закони, які не вирішать жодних проблем українців, та ще й вдається до системних порушень. Зараз дуже важливо зберігати можливості опозиції відстоювати свої права. Бо відставка Дмитра Разумкова з порушеннями регламенту може стати небезпечним прецедентом, коли владі можна все, незважаючи на закон. Це цинічний наступ на парламентаризм. Ми маємо послідовно відстоювати правову державу і гідно виступати проти свавілля влади", - резюмувала народний депутат.