Поки без спецперепусток у транспорті: список нових обмежень у "червоному" Запоріжжі

У Запоріжжі, яке опинилося в "червоній" зоні карантину , запровадили додаткові обмеження. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території Запорізької області.

Обмеження "червоної" зони запроваджуються з 0:00 9 квітня.

З 9 квітня у Запоріжжі буде заборонено:

приймання відвідувачів у кафе, ресторанах та барах, крім доставки та замовлень навинос, робота закладів громадського харчування в аеропорту;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

робота суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування (з певними виключеннями);

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів ігрових видів спорту без глядачів;

приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників тощо;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги тощо);

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім приймання спортсменів національних збірних України та їх тренерів за умови дотримання карантинних вимог;

діяльність усіх ринків, крім продовольчих;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім передбачених обмеженнями виключень.

Що буде дозволено:

роботу закладів, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими та медичними засобами, засобами гігієни, побутової хімії, ветеринарними препаратами, кормами, друкованими ЗМІ.

торговельна діяльність з адресною доставкою замовлень, надання фінансових послуг, діяльність операторів поштового зв’язку, медичної, ветеринарної практики, АЗС (без зон харчування) тощо.

перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.

виконання робіт зі збирання і заготівлі відходів, з надання телекомунікаційних послуг (приймання відвідувачів за попереднім записом).

Транспорт наразі працюватиме, як і раніше - перевезення пасажирів здійснюється виключно по сидячим місцям, обов’язковий масковий режим. Однак контроль за дотриманням цих правил буде посилено.

"Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради доручено опрацювати питання організації перевезення пасажирів громадським транспортом в умовах "червоної" зони. Наразі транспорт продовжує перевозити пасажирів відповідно до кількості сидячих місць та з дотриманням карантинних норм. Про можливі зміни у роботі транспорту буде повідомлятися додатково, у випадку затвердження відповідних рішень", - повідомили в міськраді.