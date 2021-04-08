ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поки без спецперепусток у транспорті: список нових обмежень у "червоному" Запоріжжі

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 08 квітня 2021 16:46
Поки без спецперепусток у транспорті: список нових обмежень у "червоному" Запоріжжі Фото: Запоріжжя відзавтра перебуватиме в "червоній" зоні карантину (zp.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У Запоріжжі, яке опинилося в "червоній" зоні карантину, запровадили додаткові обмеження. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території Запорізької області.

Про це повідомляє прес-служба міськради Запоріжжя.

Обмеження "червоної" зони запроваджуються з 0:00 9 квітня.

З 9 квітня у Запоріжжі буде заборонено:

  • приймання відвідувачів у кафе, ресторанах та барах, крім доставки та замовлень навинос, робота закладів громадського харчування в аеропорту;
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
  • робота суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування (з певними виключеннями);
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів ігрових видів спорту без глядачів;
  • приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників тощо;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги тощо);
  • діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім приймання спортсменів національних збірних України та їх тренерів за умови дотримання карантинних вимог;
  • діяльність усіх ринків, крім продовольчих;
  • проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім передбачених обмеженнями виключень.

Що буде дозволено:

  • роботу закладів, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими та медичними засобами, засобами гігієни, побутової хімії, ветеринарними препаратами, кормами, друкованими ЗМІ.
  • торговельна діяльність з адресною доставкою замовлень, надання фінансових послуг, діяльність операторів поштового зв’язку, медичної, ветеринарної практики, АЗС (без зон харчування) тощо.
  • перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.
  • виконання робіт зі збирання і заготівлі відходів, з надання телекомунікаційних послуг (приймання відвідувачів за попереднім записом).

Транспорт наразі працюватиме, як і раніше - перевезення пасажирів здійснюється виключно по сидячим місцям, обов’язковий масковий режим. Однак контроль за дотриманням цих правил буде посилено.

"Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради доручено опрацювати питання організації перевезення пасажирів громадським транспортом в умовах "червоної" зони. Наразі транспорт продовжує перевозити пасажирів відповідно до кількості сидячих місць та з дотриманням карантинних норм. Про можливі зміни у роботі транспорту буде повідомлятися додатково, у випадку затвердження відповідних рішень", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, напередодні, 7 квітня, стало відомо, що Запорізька та Хмельницька області з п'ятниці, 9 квітня, запроваджують карантинні обмеження "червоної" зони. Регіони увійшли в "червоний" рівень епіднебезпеки за показниками захворюваності на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Коронавірус
NEWS
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну