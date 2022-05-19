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Поки Росія тотально не виведе війська. У Зеленського виключають припинення вогню

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Припинення вогню в Україні неможливе без тотального виведення російських військ. Поки РФ цього не зробить, надалі переговорною платформою будуть введення санкцій та постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа - зброя, санкції та гроші", - написав Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента заявляв, низка європейських політиків пропонувала Україні піти на поступки щодо свого суверенітету - мова йде про компроміси у війні з Росією.

Однак, як заявив Подоляк, такі дії лиш призведуть тільки до затягування війни чи нових конфліктів.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України