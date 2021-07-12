Наразі немає потреби у третій дозі COVID-вакцини, - головний інфекціоніст США
Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що наразі немає потреби у введені третьої дози вакцини від коронавірусу. Компанія Pfizer, своєю чергою, вважає, що третя доза буде ефективнішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
За його словами, американські вчені продовжують вивчати, це питання.
"Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центри із контролю та профілактики захворювань та Федеральна адміністрація з контролю за продуктами та ліками заявляють, що ми не мусимо давати людям підсилювач, який додають до вакцини із двох доз або з однієї дози”, - заявив Фаучі.
Водночас він не заперечує, що рекомендації регулятора можуть змінитись.
Нагадаємо, американська фармкомпанія Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини від коронавірусу на федеральному рівні. Представники компанії планують зустрітися з медичним регулятором США.
Раніше повідомлялось, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною бустерна доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу. Оскільки в компанії Pfizer заявили, що імунітет людей починає слабшати через шість місяців після вакцинації.