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Пока нет необходимости в третьей дозе COVID-вакцины, - главный инфекционист США

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США, Понедельник 12 июля 2021 05:59
Пока нет необходимости в третьей дозе COVID-вакцины, - главный инфекционист США Фото: однако эта позиция может измениться (Ivan Romano / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что сейчас нет необходимости во введении третьей дозы вакцины от коронавирус. Компания Pfizer, в свою очередь, считает, что третья доза будет более эффективной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, американские ученые продолжают изучать этот вопрос.

"Опираясь на информацию, которую мы имеем, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Федеральная администрация по контролю за продуктами и лекарствами заявляют, что мы не должны давать людям усилитель, который добавляют в вакцины из двух доз или из одной дозы”, - заявил Фаучи.

В то же время он не отрицает, что рекомендации регулятора могут измениться.

Напомним, американская фармкомпания Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины от коронавируса на федеральном уровне. Представители компании планируют встретиться с медицинским регулятором США.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная доза вакцины от коронавируса для поддержки защиты от вируса. Поскольку в компании Pfizer заявили, что иммунитет людей начинает ослабевать через шесть месяцев после вакцинации.

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