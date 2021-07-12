Пока нет необходимости в третьей дозе COVID-вакцины, - главный инфекционист США
Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что сейчас нет необходимости во введении третьей дозы вакцины от коронавирус. Компания Pfizer, в свою очередь, считает, что третья доза будет более эффективной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
По его словам, американские ученые продолжают изучать этот вопрос.
"Опираясь на информацию, которую мы имеем, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Федеральная администрация по контролю за продуктами и лекарствами заявляют, что мы не должны давать людям усилитель, который добавляют в вакцины из двух доз или из одной дозы”, - заявил Фаучи.
В то же время он не отрицает, что рекомендации регулятора могут измениться.
Напомним, американская фармкомпания Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины от коронавируса на федеральном уровне. Представители компании планируют встретиться с медицинским регулятором США.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная доза вакцины от коронавируса для поддержки защиты от вируса. Поскольку в компании Pfizer заявили, что иммунитет людей начинает ослабевать через шесть месяцев после вакцинации.