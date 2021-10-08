Поки без "червоних" зон. Карантин по Україні почали посилювати: що вирішили в областях

"Помаранчевій" зоні відповідають 13 областей

Станом на 8 жовтня, 13 регіонів України за рівнем епідеміологічної небезпеки відповідають "помаранчевій" зоні карантину. До цього списку увійшли такі області:

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Луганська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька.

На цьому рівні діють карантинні правила "жовтої" зони. Однак, місцева влада може приймати рішення про додаткові обмеження в регіоні. На сьогодні, карантинні правила посилили Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області та Херсон.

Дніпропетровська область

Регіон офіційно перейшов в "помаранчеву" зону карантину раніше всіх областей. Таке рішення прийнято на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС 23 вересня. Згідно з ним, місцевій владі рекомендовано посилити контроль протиепідемічних заходів на території області, а також забезпечити ліжко-місця, виділені для хворих на COVID-19, киснем на 100%.

Школи в Дніпрі працюють у звичайному режимі, оскільки вакциновано 80% співробітників навчальних закладів.

Харківська область

Держкомісія з ТЕБ і НС рекомендувала регіону посилити карантин. Так, з 10 жовтня Харківська область переходить в "помаранчеву" зону. Регіональна влада вирішила також відправити школярів на канікули з 18 жовтня.

Крім того, вводиться ряд обмежень:

максимальна заповнюваність кінотеатрів і театрів буде скорочена до 50%,

кількість людей в метро і громадському транспорті не повинна перевищувати число сидячих місць,

керівникам підприємств рекомендовано утриматися від проведення всіх масових заходів,

керівникам суб'єктів господарювання всіх форм власності рекомендовано забезпечити вакцинацію персоналу або регулярне тестування на COVID-19,

школи працюють у звичайному режимі.

"Помаранчева" зона триватиме в регіоні з 10 по 18 жовтня. Якщо ситуація з рівнем захворюваності зміниться, колір зони може бути переглянутий.

Додатково влада Харкова повідомила, що дотримання карантину контролюватимуть правоохоронці. Зокрема, поліція перевірятиме транспорт на наявність масок у пасажирів і число людей в салонах.

Запорізька область

У регіоні через ускладнення епідемічної ситуації також встановлено "помаранчевий" рівень небезпеки. Найгостріша ситуація спостерігається в самому Запоріжжі та Мелітополі. На період "помаранчевої" зони комісія ТЕБ і НС Запоріжжя вводить додаткові карантинні заходи:

забороняється проведення всіх масових заходів, у тому числі в нічних клубах і закладах громадського харчування,

дозволено проводити заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також офіційні спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів,

обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників або відвідувачів, а також організаторів і співробітників закладів, підтверджуючого документа про проходження повного курсу вакцинації, негативного ПЛР-тесту і перенесеної коронавірусної інфекції. Дія довідки має підтверджуватися Єдиним державним веб-порталом електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного додатку "Дія".

Також у КНП "Міська лікарня № 6" буде розгорнуто 150 додаткових ліжок для лікування коронавірусних хворих.

Крім того, обмеження вводяться в інших містах і районах області. Рішення про це приймають місцеві комісії з ТЕБ і НС.

Зазначимо, що регіональна влада скасувала урочисті заходи на острові Хортиця, заплановані на свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня.

Херсон

Комісія з ТЕБ і НС Херсона на засіданні 7 жовтня прийняла рішення посилити карантинні заходи. Зараз Херсон відповідає всім показникам "помаранчевої" зони, але вже на межі "червоної", підкреслила керівник міського управління охорони здоров'я Світлана Межирицька. Комісія прийняла рішення:

заборонити проведення спортивних, громадських, офіційних заходів, якщо щеплено менше 80% учасників,

керівникам підприємств рекомендовано перевести всіх невакцинованих співробітників на віддалену роботу,

школи в місті залишаються працювати в звичайному режимі, оскільки персонал навчальних закладів вакцинований на 80%.

Львів може ввести обмеження

За офіційними показниками, на 8 жовтня регіон знаходиться в "жовтій" зоні. Однак, сам Львів може ввести карантинні обмеження вже з 14 жовтня. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Маємо погану статистику захворюваності коронавірусом, тому треба приймати складні і непопулярні рішення... міський штаб оперативного реагування рекомендує нам, починаючи з 14 жовтня, посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим і припинити планові операції в лікарнях, які приймають хворих COVID-19", - зазначив мер.

Остаточне рішення буде прийнято сьогодні після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Крім того, як повідомив директор Департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемера, Львівська область може опинитися в "червоній" зоні вже через тиждень, оскільки рівень захворюваності в регіоні швидко зростає.

Закарпаття на порозі "червоної" зони

На сьогодні регіон знаходиться в "жовтій" зоні. Однак, через різке зростання числа хворих область незабаром може опинитися на "червоному" рівні епідопасності.

Як заявила регіональний координатор вакцинальної кампанії в області Вікторія Тимчик, у серпні Закарпаття показало високі темпи вакцинації, проте вже у вересні відзначено спад.

За її словами, рівень охоплення щепленнями складає всього 15% населення регіону і тільки 9,7% зробили обидва щеплення.

На цьому тлі заступник голови Департаменту охорони здоров'я ОДА Ольга Чемет відзначила різкий приріст нових хворих коронавірусом. Так, за останній тиждень в області щодня фіксують понад півсотні нових випадків захворювання.

Київ поки на "жовтому" рівні епіднебезпеки

Київська міська адміністрація повідомила, що поки карантин у столиці не посилюватимуть. На сьогодні показники захворюваності в місті та області відповідають рівню "жовтої" зони. При цьому міська влада готується до можливого посилення карантину в разі введення Києва в "помаранчеву" або "червону" зону.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА уточнили, що зараз йде підготовка структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств і установ Києва до організації прийому громадян тільки після перевірки COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів.

На сьогодні їх наявність не є обов'язковою умовою для відвідування міських установ.

Обмеження в "червоній" зоні

"Червона" зона може з'явитися в окремих регіонах вже зовсім скоро. Цей рівень епідеміологічної небезпеки передбачає ряд обмежень. У "червоній" зоні заборонена:

робота закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень на винос,

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних установ,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, фітнес-центрів і басейнів,

робота закладів культури, крім заповідників,

робота навчальних закладів, крім тих, де 100% співробітників мають зелений COVID-сертифікат,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних змагань. Вони будуть проводитися без глядачів,

робота хостелів і готелів.

Для вакцинованих громадян України обмеження будуть не такими суворими. Заборони на стосуватимуться тих закладів, де всі співробітники і відвідувачі повністю щеплені.

МОЗ затвердило список професій для обов'язкової вакцинації

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, які повинні пройти обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Згідно з наказом від 04.10.2021 № 2153, до цього списку входять працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

вищих, післядипломної, професійної( професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинності через місяць після опублікування. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не зроблять щеплення від COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники всіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг, зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко.