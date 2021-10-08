Поки без "червоних" зон. Карантин по Україні почали посилювати: що вирішили в областях

Карантин в Україні почали посилювати, окремі області вже оголосили про перехід з "жовтої" в "помаранчеву" зону. На даний момент, лише Харківська область офіційно отримала рекомендації посилити карантин.
Детальніше про ситуацію з карантином по областях - в матеріалі РБК-Україна.
Станом на 8 жовтня, 13 регіонів України за рівнем епідеміологічної небезпеки відповідають "помаранчевій" зоні карантину. До цього списку увійшли такі області:
На цьому рівні діють карантинні правила "жовтої" зони. Однак, місцева влада може приймати рішення про додаткові обмеження в регіоні. На сьогодні, карантинні правила посилили Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області та Херсон.
Регіон офіційно перейшов в "помаранчеву" зону карантину раніше всіх областей. Таке рішення прийнято на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС 23 вересня. Згідно з ним, місцевій владі рекомендовано посилити контроль протиепідемічних заходів на території області, а також забезпечити ліжко-місця, виділені для хворих на COVID-19, киснем на 100%.
Школи в Дніпрі працюють у звичайному режимі, оскільки вакциновано 80% співробітників навчальних закладів.
Держкомісія з ТЕБ і НС рекомендувала регіону посилити карантин. Так, з 10 жовтня Харківська область переходить в "помаранчеву" зону. Регіональна влада вирішила також відправити школярів на канікули з 18 жовтня.
Крім того, вводиться ряд обмежень:
"Помаранчева" зона триватиме в регіоні з 10 по 18 жовтня. Якщо ситуація з рівнем захворюваності зміниться, колір зони може бути переглянутий.
Додатково влада Харкова повідомила, що дотримання карантину контролюватимуть правоохоронці. Зокрема, поліція перевірятиме транспорт на наявність масок у пасажирів і число людей в салонах.
У регіоні через ускладнення епідемічної ситуації також встановлено "помаранчевий" рівень небезпеки. Найгостріша ситуація спостерігається в самому Запоріжжі та Мелітополі. На період "помаранчевої" зони комісія ТЕБ і НС Запоріжжя вводить додаткові карантинні заходи:
Також у КНП "Міська лікарня № 6" буде розгорнуто 150 додаткових ліжок для лікування коронавірусних хворих.
Крім того, обмеження вводяться в інших містах і районах області. Рішення про це приймають місцеві комісії з ТЕБ і НС.
Зазначимо, що регіональна влада скасувала урочисті заходи на острові Хортиця, заплановані на свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня.
Комісія з ТЕБ і НС Херсона на засіданні 7 жовтня прийняла рішення посилити карантинні заходи. Зараз Херсон відповідає всім показникам "помаранчевої" зони, але вже на межі "червоної", підкреслила керівник міського управління охорони здоров'я Світлана Межирицька. Комісія прийняла рішення:
За офіційними показниками, на 8 жовтня регіон знаходиться в "жовтій" зоні. Однак, сам Львів може ввести карантинні обмеження вже з 14 жовтня. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Маємо погану статистику захворюваності коронавірусом, тому треба приймати складні і непопулярні рішення... міський штаб оперативного реагування рекомендує нам, починаючи з 14 жовтня, посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим і припинити планові операції в лікарнях, які приймають хворих COVID-19", - зазначив мер.
Остаточне рішення буде прийнято сьогодні після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.
Крім того, як повідомив директор Департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемера, Львівська область може опинитися в "червоній" зоні вже через тиждень, оскільки рівень захворюваності в регіоні швидко зростає.
На сьогодні регіон знаходиться в "жовтій" зоні. Однак, через різке зростання числа хворих область незабаром може опинитися на "червоному" рівні епідопасності.
Як заявила регіональний координатор вакцинальної кампанії в області Вікторія Тимчик, у серпні Закарпаття показало високі темпи вакцинації, проте вже у вересні відзначено спад.
За її словами, рівень охоплення щепленнями складає всього 15% населення регіону і тільки 9,7% зробили обидва щеплення.
На цьому тлі заступник голови Департаменту охорони здоров'я ОДА Ольга Чемет відзначила різкий приріст нових хворих коронавірусом. Так, за останній тиждень в області щодня фіксують понад півсотні нових випадків захворювання.
Київська міська адміністрація повідомила, що поки карантин у столиці не посилюватимуть. На сьогодні показники захворюваності в місті та області відповідають рівню "жовтої" зони. При цьому міська влада готується до можливого посилення карантину в разі введення Києва в "помаранчеву" або "червону" зону.
У Департаменті муніципальної безпеки КМДА уточнили, що зараз йде підготовка структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств і установ Києва до організації прийому громадян тільки після перевірки COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів.
На сьогодні їх наявність не є обов'язковою умовою для відвідування міських установ.
"Червона" зона може з'явитися в окремих регіонах вже зовсім скоро. Цей рівень епідеміологічної небезпеки передбачає ряд обмежень. У "червоній" зоні заборонена:
Для вакцинованих громадян України обмеження будуть не такими суворими. Заборони на стосуватимуться тих закладів, де всі співробітники і відвідувачі повністю щеплені.
Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, які повинні пройти обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Згідно з наказом від 04.10.2021 № 2153, до цього списку входять працівники:
Наказ набирає чинності через місяць після опублікування. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не зроблять щеплення від COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники всіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг, зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко.