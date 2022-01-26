"Поки говорять дипломати - гармати мовчать": Кулеба про стримування РФ від нового вторгнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує координацію із Заходом щодо заходів стримування РФ від подальшої агресії. Та зазначив, що "поки говорять дипломати - гармати мовчать".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу під час брифінгу.
"Ми продовжуємо тісну координацію з нашими союзниками та партнерами як у контексті консолідованої протидії агресії, так і у світлі підготовки відповідей США і НАТО на російські ультиматуми...Важливо, що дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати. Поки говорять дипломати - гармати мовчать", - сказав Кулеба.
За його словами, вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України", а країни-партнери відповіли РФ твердою консолідованою позицією.
"Незалежність і територіальна цілість України, як і політика відкритих дверей НАТО ніколи не були, і не будуть предметом торгу як цього хоче Росія", - наголосив Кулеба.
Міністр підкреслив, що паралельно з дипломатією країни-партнери готові "дати рішучу відсіч Кремлю" у разі подальших агресивних дій проти України та Безпеки у Європі загалом.
Нагадаємо, Британія заявила, що розробляє законопроект по посиленню санкцій проти Кремля у випадку нового російського вторгнення в Україну, які, зокрема, можуть торкнутися і президента РФ Володимира Путіна.
Додамо, за словами експертів, санкції проти Кремля, які може ввести Захід, можуть особливо відбитися на держбюджеті РФ, особливо чутливим буде удар по основі російського експорту - нафті та газу.