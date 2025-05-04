Похолодание уже завтра? Какой будет погода в Украине 5 мая

5 мая в западных, северных, большинстве центральных максимальная температура воздуха снизится:

на западе до +10...+16 градусов;

на севере до +12...+18 градусов;

в центральных областях до +17...+22;

в Днепропетровской области еще будет около +25 градусов;

в южной части и в восточных областях ожидается +21.... +26 градусов.

Типичные майские дожди с грозами 5 апреля вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами, а также в Одесской и Николаевской областях.

"Это - деятельность холодного атмосферного фронта. На остальной территории Украины существенные осадки - вряд ли. Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и в течение новой недели в Украине

В Киеве в понедельник, 5 мая местами будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи +15....+17 градусов.

"Ближайшая неделя будет свежей, разве что на юго-востоке еще задержится до среды более теплая погода", - отметила синоптик.