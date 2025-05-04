Похолодание уже завтра? Какой будет погода в Украине 5 мая

На новой неделе в Украине похолодает. Снижение температуры ожидается в части регионов уже 5 мая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
5 мая в западных, северных, большинстве центральных максимальная температура воздуха снизится:
Типичные майские дожди с грозами 5 апреля вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами, а также в Одесской и Николаевской областях.
"Это - деятельность холодного атмосферного фронта. На остальной территории Украины существенные осадки - вряд ли. Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый", - отметила Диденко.
В Киеве в понедельник, 5 мая местами будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи +15....+17 градусов.
"Ближайшая неделя будет свежей, разве что на юго-востоке еще задержится до среды более теплая погода", - отметила синоптик.
В первой половине декады поступление воздушных масс с юга обусловило чрезвычайно теплую погоду с температурой воздуха днем, которая приближалась, достигала, местами и превышала абсолютные (самые высокие) значения для третьей декады апреля за многолетний период.
По климатической норме такие температуры были характерны для первой половины июня. Начиная с 26 апреля, вследствие вторжения холодного арктического воздуха на территорию Украины, наблюдалось резкое похолодание с сильными продолжительными заморозками почти на всей территории страны.
Отдельные, преимущественно небольшие, дожди наблюдались лишь локально в западных и северных областях, местами с градом и сильными порывами ветра. 27 апреля в восточных и северо-восточных областях отмечались незначительные осадки в виде снега.
На остальной территории было почти сухо или совсем сухо. В отдельные дни наблюдались не характерные для середины весеннего периода умеренные суховеи.
Напомним, что в целом в апреле 2025 года температура воздуха в Украине прогнозировалась выше нормы.
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