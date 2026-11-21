Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, в южных и восточных областях без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Карпатах и восточных областях ночью и в большинстве центральных и Запорожской областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 9-14°, в западных и северных областях 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток около 0°.

Фото: какой будет погода в Украине 21 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 2-7 ° тепла, в Киеве 5-7 ° тепла.