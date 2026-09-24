Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 24 сентября, в Украине ожидается облачная погода с дождями и грозами. Температура воздуха немного снизится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине будет облачно. По всей стране, кроме запада, умеренные, в Киевской, Черниговской, ночью и центральных (кроме Винницкой) областях сильные дожди, местами грозы.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны порывы 15-20 м/с.
Температура днем 11-16, в южной части до 19, в Карпатах 7-12.
Фото: какой будет погода в Украине 24 сентября (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня облачно. Облачно, по области местами грозы.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 11-16 °, в Киеве 13-15 °.
Напомним, в высокогорье Карпат выпал первый снег. 22 сентября на горе Поп Иван температура опустилась до -1 градуса , а местами образовался тонкий слой снега.