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Похолодание и дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 сентября (коллаж РБК-Украина)

Сегодня, 24 сентября, в Украине ожидается облачная погода с дождями и грозами. Температура воздуха немного снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. По всей стране, кроме запада, умеренные, в Киевской, Черниговской, ночью и центральных (кроме Винницкой) областях сильные дожди, местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны порывы 15-20 м/с.

Температура днем 11-16, в южной части до 19, в Карпатах 7-12.

Фото: какой будет погода в Украине 24 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно. Облачно, по области местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 11-16 °, в Киеве 13-15 °.

Напомним, в высокогорье Карпат выпал первый снег. 22 сентября на горе Поп Иван температура опустилась до -1 градуса , а местами образовался тонкий слой снега.

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