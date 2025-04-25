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Похолодание отменяют? Синоптик рассказала, что ждать на выходных в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на 26-27 апреля в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 26 апреля, в Украине ожидаются дожди с грозами, которые снизят температуру. Она продолжит снижаться и в воскресенье, вплоть до заморозков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода 26 апреля в Украине

Через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт и будет тянуть за собой дожди с грозами.

"Днем в субботу он будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей", - рассказала она.

В то же время западная часть и северные области (кроме Сумщины) уже попадут в сухую погоду, однако, поскольку фронт холодный, то и воздух в его тылу будет холодным.

"26 апреля в западных, северных областях, большинстве центральных ожидается снижение температуры воздуха до +12...+17 градусов. На юге, в восточных областях плюс Днепр с районами завтра еще будет теплая погода, +20....+26 градусов", - отметила Диденко.

К тому же атмосферный фронт холодным воздухом будет давить на теплый - как результат, северный ветер предполагается порывистым, порой даже со штормовыми порывами.

В Киеве 26 апреля ближайшей ночью и утром пройдут грозовые дожди, завтра днем без существенных осадков. В субботу в столице похолодает до +12....+14 градусов.

Погода 27 апреля в Украине

На Проводное воскресенье в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода.

"Дожди 27 апреля пройдут в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях", - рассказала синоптик.

На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны.

Заморозки в Украине и даты потепления

В воскресенье везде в Украине будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха +10...+16 градусов.

"В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, 28 апреля и на востоке есть вероятность заморозков на почве", - отметила Диденко

На следующей неделе потеплеет, правда уже до более сдержанных градусов.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что тепло в Украине продержится недолго. И уже на выходных в Украину придет похолодание с заморозками.

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