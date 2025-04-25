Похолодание отменяют? Синоптик рассказала, что ждать на выходных в Украине

Погода 26 апреля в Украине

Через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт и будет тянуть за собой дожди с грозами.

"Днем в субботу он будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей", - рассказала она.

В то же время западная часть и северные области (кроме Сумщины) уже попадут в сухую погоду, однако, поскольку фронт холодный, то и воздух в его тылу будет холодным.

"26 апреля в западных, северных областях, большинстве центральных ожидается снижение температуры воздуха до +12...+17 градусов. На юге, в восточных областях плюс Днепр с районами завтра еще будет теплая погода, +20....+26 градусов", - отметила Диденко.

К тому же атмосферный фронт холодным воздухом будет давить на теплый - как результат, северный ветер предполагается порывистым, порой даже со штормовыми порывами.

В Киеве 26 апреля ближайшей ночью и утром пройдут грозовые дожди, завтра днем без существенных осадков. В субботу в столице похолодает до +12....+14 градусов.

Погода 27 апреля в Украине

На Проводное воскресенье в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода.

"Дожди 27 апреля пройдут в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях", - рассказала синоптик.

На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны.