Похолодание набирает обороты. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Похолодание в Украине: прогноз на ближайшие дни

Теплая погода в Украине начала постепенно отходить с вечера 10 января. Жители некоторых регионов ощутили снижение температуры уже прошедшей ночью.

Во вторник-среду, 14-15 января, в Украине будет более ощутима прохладная погода, ведь на территорию страны будет влиять поле повышенного давления. В некоторых областях ночью будет больше прояснений, поэтому будет больший мороз.

Кроме того, в частности, 14 января, погода ожидается в основном без осадков. Только в северных областях - вероятен небольшой снег.

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