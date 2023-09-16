ua en ru
Сб, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Похолодание и местами туман: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 16 сентября 2023 07:00
UA EN RU
Похолодание и местами туман: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине с утра ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 16 сентября, будет сухой, но в некоторых областях похолодает. Утром ожидается туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, по всей Украине сегодня переменная облачность. Днем будет сухо, осадков не ожидается.

В западных и северных областях утром и ночью местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +19 +24 градусов, а ночью от +7 до +12. На юге Украины днем +22 +27, а ночью +13 +18 градусов.

Похолодание и местами туман: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Синоптики отмечают, что в Киеве без дождей, ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут +21 +23 градуса, ночью +10 +12 градусов.

Похолодание и местами туман: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на сентябрь, а также рассказали, будут ли на выходных дожди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Суд арестовал нардепа Шуфрича
Суд арестовал нардепа Шуфрича
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна