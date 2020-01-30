Похолодання та сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 30 січня погіршилась, йде сніг та похолодало. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сніг. Температура повітря вдень 0+2 і вночі так само. У Львівській області температура повітря впаде до -1.

У північних та Київській області також сніг, вдень -1+1, так само і вночі. А от у центральних областях буде сніг з дощем, там вдень 0+2, а вночі 0+2. Також на сході країни дощі зі снігом.

У південних областях мінлива хмарність, ні дощів, ні снігу. Вдень +4+7, а вночі -1+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьгодні сніг. Температура повітря вдень 0+2 і вночі так само.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (у Закарпатській області значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

Додамо, вчора було оголошено штормове попередження, був значний сніг та хуртовини.

Як повідомляли синоптики, погода в Україні в найближчі дні погіршиться, спостерігатимуться дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер.