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Похолодання та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 08:00
Похолодання та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У п'ятницю, 5 березня, на заході, півночі, сході, та в центрі України очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Температура повітря вдень буде коливатися від +2 до +12 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у всіх західних, північних регіонах, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській Полтавській та Харківській областях буде йти мокрий сніг. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях - дощі. На півдні країни очікується мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде спостерігатися від +1 до +6 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +1 до +4.

У центральних та північних областях температура повітря вдень очікується від +1 до +10, а вночі вона опуститься до +1... +4.

У східних та південних регіонах температура повітря вдень прогріється до +3 +12, а вночі вона буде від +2 до +4 градусів.

Похолодання та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

Київ та область у п'ятницю вкриє дощ зі снігом. Температура повітря вдень буде від +3 до +5, а вночі від 0 до +3.

Похолодання та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні в кінці тижня погіршиться. Найближчими днями очікуються різкі перепади температури - від +13 до +1.

Також повідомлялось, що в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

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