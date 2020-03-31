Похолодання і відсутність опадів: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 31 березня, трохи погіршиться, очікується похолодання повітря у центральних, західних і північних регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень у більшості регіонів очікується +3+5 градусів. При цьому в східних областях температура повітря становитиме +9+11, у Херсонській +8+10, у Миколаївській та Одеській +5+7.

Вночі на заході температура знизиться до-4-6 нижче градусів, у центральних -1-3, на сході України +2+4.

При цьому на всій території країни збережеться суха погода без опадів. Вітер північний і північно-західний 5-10 м/с.

Прогноз в Києві

У Києві прогнозують похолодання до +3+5, вдень до -2-4 вночі. Така ж погода очікується і у всій області, крім Яготина та Миронівки, де температура повітря вдень становитиме +4+6, вночі -1-3.

Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні до кінця березня істотно зіпсується, і синоптики прогнозують різке і сильне похолодання. Можливі дощі та мокрий сніг в деяких регіонах, а температура повітря опуститься нижче нуля градусів.